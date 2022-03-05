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Путин раскрыл смысл денацификации на Украине

Президент России Путин рассказал о радикалах в правительстве Украины

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин раскрыл суть денацификации на Украине. По его словам, в России тоже есть радикалы, но их нет в правительстве, в отличие от Киева. Трансляция выступления главы государства доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«Значит, что такое денацификация. Вот я с коллегами западными разговаривал: а чего такое, у вас тоже есть радикалы. Да, у нас есть. Но у нас нет в правительстве радикалов. И все признают, что там [на Украине] есть», — сказал Путин. Он отметил, что в России тоже есть «какие-то придурки, которые со свастикой где-то бегают», но они не ходят с факелами по столицам, как в Германии в 1930-е годы, а на Украине такое происходит.

Российский лидер также подчеркнул, что Москва неоднократно предпринимала попытки решить с Киевом конфликт вокруг Донбасса мирным путем. По его словам, Киев должен был просто разрешить Донбассу говорить на русском языке и дать возможность жить по-своему. Однако вместо этого украинские власти устроили блокаду региона.

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4 марта представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг отказ России от целей по денацификации Украины. Таким образом он отреагировал на сообщения украинских СМИ со ссылкой на советника главы офиса президента Зеленского Алексея Арестовича о том, что Россия больше не упоминает требование к Украине о денацификации.

24 февраля президент Путин, обращаясь к согражданам, объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целями были названы «демилитаризация и денацификация Украины».

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Алина Гончарова
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