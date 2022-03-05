Путин рассказал о попытках России решить конфликт в Донбассе мирно

Россия неоднократно предпринимала попытки решить с Украиной конфликт вокруг Донбасса мирным путем. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он заявил, что Киев должен был просто разрешить Донбассу говорить на русском языке и дать возможность жить по-своему. Однако вместо этого украинские власти устроили блокаду региона.

Путин отверг все обвинения в том, что Россия якобы не выполняла Минские соглашения. По его словам, такие утверждения можно назвать «театром абсурда».

Президент также рассказал, что сейчас на Украине удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев, которым не дают эвакуироваться по созданным российской армией гуманитарным коридорам.