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Путин рассказал о попытках России решить конфликт в Донбассе мирно

Путин заявил, что Россия неоднократно пыталась решить конфликт в Донбассе мирным путем
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Россия неоднократно предпринимала попытки решить с Украиной конфликт вокруг Донбасса мирным путем. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он заявил, что Киев должен был просто разрешить Донбассу говорить на русском языке и дать возможность жить по-своему. Однако вместо этого украинские власти устроили блокаду региона.

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Путин отверг все обвинения в том, что Россия якобы не выполняла Минские соглашения. По его словам, такие утверждения можно назвать «театром абсурда».

Президент также рассказал, что сейчас на Украине удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев, которым не дают эвакуироваться по созданным российской армией гуманитарным коридорам.

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Роман Кирьянов
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