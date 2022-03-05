Путин назвал количество иностранных заложников на Украине
Президент Путин заявил, что на Украине держат в заложниках свыше шести тысяч иностранцев
На Украине держат в заложниках свыше шести тысяч иностранных граждан. Такое количество назвал президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.
По словам главы государства, еще хуже украинская сторона относится к гражданам своей страны.
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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд прошел 3 марта.