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Путин назвал количество иностранных заложников на Украине

Президент Путин заявил, что на Украине держат в заложниках свыше шести тысяч иностранцев

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

На Украине держат в заложниках свыше шести тысяч иностранных граждан. Такое количество назвал президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

По словам главы государства, еще хуже украинская сторона относится к гражданам своей страны.

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Никита Абрамов
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