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Путин ответил на обвинения в невыполнении Россией Минских соглашений

Путин назвал театром абсурда утверждения о планах России не выполнять Минские соглашения

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Утверждения о том, что Россия изначально якобы не собиралась выполнять Минские соглашения, являются театром абсурда. Так ответил на обвинения президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«В последнее время власти в Киеве начали прямо публично заявлять о том, что они не собираются выполнять этих соглашений. Ну они же говорят об этом прямо с экранов телевизоров, в интернете — везде!» — сказал глава государства.

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После признание Россией независимости Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) 21 февраля Владимир Путин объявил о конце существования Минских соглашений. Он объяснил, что решение о признании республик Донбасса связано с отказом Киева выполнять утвержденные договоренности.

В ответ на высказывание Путина представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Минские соглашения еще существуют, и стороны переговорного процесса еще могут решиться на дипломатическое урегулирование.

Минские соглашения были приняты в 2014-2015 годах. Их заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в нее вошли представители Украины, России и ОБСЕ. Одним из условий являлось прекращение огня в Донбассе и отведение от линии соприкосновения военных отрядов.

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Анастасия Шейкина
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