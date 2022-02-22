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Путин объявил о конце существования Минских соглашений

Президент России Путин заявил, что Минские соглашения не существуют

Фото: Globallookpress.com

Минские соглашения больше не существуют, раз Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

Решение признать независимость ДНР и ЛНР он объяснил отказом Украины выполнять Минские соглашения. По мнению главы государства, ждать уже было нельзя. «В этом смысле да, конечно, Минских соглашений не существует. Что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований», — сказал Путин, объявляя о конце существования соглашений.

Указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами президент России подписал 21 февраля. Принять такое решение посоветовали ему члены Совета безопасности России в полном составе.

Заседание Совбеза состоялось после того, как 21 февраля руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать суверенитет республик.

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Варвара Кошечкина
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