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В ООН ответили на слова Путина об убийстве Минских соглашений

Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил, что Минские соглашения еще существуют

Фото: Globallookpress.com

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Минские соглашения еще существуют, и стороны переговорного процесса еще могут решиться на дипломатическое урегулирование. Цитату приводит РИА Новости.

«По нашему мнению, есть дипломатические рамки, которые существуют, которые остаются, и они должны быть использованы в качестве пути к деэскалации», — рассказал он.

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Так представитель генсека ООН ответил на слова российского президента Владимира Путина о том, что руководство Украины убило Минские соглашения задолго до того, как Донецкая и Луганская народная республики (ДНР и ЛНР) были признаны Москвой.

По его словам, Москва неоднократно обращалась к Киеву с предложениями решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений, однако власти Украины постоянно уклонялись от диалога с представителями народных республик.

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Елизавета Наумова
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