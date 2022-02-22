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Путин заявил об убийстве Минских соглашений украинскими властями

Путин заявил, что Киев убил Минские соглашения задолго до признания ДНР и ЛНР Россией

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что руководство Украины убило Минские соглашения задолго до того, как Донецкая и Луганская народная республики (ДНР и ЛНР) были признаны Россией. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет на своем YouTube-канале РБК.

По его словам, Москва неоднократно обращалась к Киеву с предложениями решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений, однако власти Украины постоянно уклонялись от диалога с представителями народных республик.

Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР в понедельник, 21 февраля. Решение главы государства было единогласно поддержано Госдумой и Советом Федерации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признание независимости народных республик подрывает усилия по мирному разрешению кризиса в регионе и призвал Москву воздержаться от эскалации конфликта.

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