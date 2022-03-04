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Кремль опроверг отказ России от курса на денацификацию Украины

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг отказ России от целей по денацификации Украины

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Россия не отказывается от курса на денацификацию Украины. Данные об этом опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это не так», — подчеркнул пресс-секретарь президента страны.

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Такой комментарий представитель Кремля дал на сообщения украинских СМИ со ссылкой на советника главы офиса президента Зеленского Алексея Арестовича о том, что Россия больше не упоминает требование к Украине о денацификации.

Ранее Арестович заявил, что Москва и Киев начали обсуждение вопроса эвакуации людей из заблокированного российскими войсками Чернигова. Он отметил, что соответствующий вопрос обсуждался в рамках второго раунда переговоров российской и украинской сторон, который прошел в Беловежской Пуще.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел 3 марта на территории Брестской области Белоруссии. Представители сторон договорились о создании гуманитарных коридоров для вывоза граждан с возможностью временного прекращения огня. Следующая встреча делегаций должна состояться в начале следующей недели.

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Сергей Истомин
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