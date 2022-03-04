Кремль опроверг отказ России от курса на денацификацию Украины

Россия не отказывается от курса на денацификацию Украины. Данные об этом опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это не так», — подчеркнул пресс-секретарь президента страны.

Такой комментарий представитель Кремля дал на сообщения украинских СМИ со ссылкой на советника главы офиса президента Зеленского Алексея Арестовича о том, что Россия больше не упоминает требование к Украине о денацификации.

Ранее Арестович заявил, что Москва и Киев начали обсуждение вопроса эвакуации людей из заблокированного российскими войсками Чернигова. Он отметил, что соответствующий вопрос обсуждался в рамках второго раунда переговоров российской и украинской сторон, который прошел в Беловежской Пуще.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел 3 марта на территории Брестской области Белоруссии. Представители сторон договорились о создании гуманитарных коридоров для вывоза граждан с возможностью временного прекращения огня. Следующая встреча делегаций должна состояться в начале следующей недели.