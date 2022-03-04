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Россия и Украина начали обсуждать эвакуацию людей из Чернигова

Арестович заявил, что Москва и Киев обсуждают вопрос эвакуации жителей Чернигова

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Москва и Киев начали обсуждать вопрос эвакуации людей из заблокированного российскими войсками Чернигова. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, этот вопрос обсуждался в рамках второго раунда переговоров российской и украинской сторон, который состоялся в Беловежской Пуще.

«Ситуация решается, и речь идет об установлении гуманитарных коридоров для вывоза жителей и поставке продуктов первой необходимости», — сказал Арестович.

Он назвал ситуацию в городе напряженной и отметил, что этот вопрос сейчас решается украинскими властями не только с Россией, но и с международными гуманитарными организациями.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся 3 марта на территории Брестской области Белоруссии. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для вывоза людей с возможностью временного прекращения огня. Следующая встреча делегаций должна состояться в начале следующей недели.

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Алевтина Запольская
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