Названы самые необычные забытые россиянами вещи в поездах

Сотрудники ФПК находили в поездах забытые зубные протезы, пакет с вязанием и китель

Сотрудники Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») составили список самых необычных вещей, которые россияне забывали в поездах в первом квартале 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ФПК, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, самыми необычными находками были названы зубные протезы, пакет с вязанием, транспарант и складной манеж для животных. Также сотрудники находили красную икру, сушилку для белья, пакет замороженных ягод, китель и спиннинг.

Отмечалось, что чаще всего пассажиры оставляли головные уборы, предметы одежды, косметические принадлежности, документы, гаджеты и детские игрушки. При этом в 2022 году россияне стали забывать вещи чаще, чем в прошлом году — 8,5 против 7000 предметов (сравнивались данные за первый квартал).

Ранее в январе сообщалось о необычных вещах, забытых пассажирами в период новогодних праздников. Так, в Шереметьево находили деревянный метровый меч, клетку для животных и горные лыжи, во Внуково — гимнастический обруч, ласты, погоны капитана полиции и фотопринтер, в Домодедово — осетинский пирог.