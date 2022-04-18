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В Китае зафиксировали рекордные значения мировых цен на биржевые товары

В Китае заявили, что из-за геополитических конфликтов цены на основные товары колеблются

Фото: Pixabay

Представитель Государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй рассказал, что на фоне геополитических конфликтов, санкций и контрсанкций на мировом рынке было зафиксировано колебание цен на высоком уровне на основные товары, сообщает РИА Новости.

«С начала этого года международная обстановка претерпела множество изменений, а мировые цены на биржевые товары достигли новых рекордных значений. На следующем этапе велика вероятность, что мировые цены на биржевые товары будут колебаться на высоком уровне», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что Россия является крупным экспортером энергии, зерна и удобрений во множество стран, а на Украину приходится огромная доля поставок кукурузы и пшеницы. Отмечается, что на фоне конфликта Москвы и Киева произошло резкое падение производства данной продукции, а также усилился экспортный контроль. По словам Линхуэя, в ходе восстановления мировой экономики вновь возрастет спрос на сырьевые товары, но нарушение баланса между спросом и предложением, а также введенные экономические ограничения окажут негативное влияние на эффективность глобальных цепочек поставок.

Ранее старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов объяснил россиянам опасность бесконечного укрепления рубля. По словам эксперта, несмотря на регуляторные меры, которые предпринимает Банк России для корректировки рубля, у механизма ценообразования курса есть свои законы, которые никто не отменил. Он усомнился, что нацвалюта будет укрепляться бесконечно, к уровням, например, 60 или 50 рублей за один американский доллар.

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Марина Совина
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