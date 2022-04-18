Россиянам объяснили опасность бесконечного укрепления рубля

Аналитик усомнился, что нацвалюта будет укрепляться бесконечно до 50-60 рублей за доллар

Старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов в беседе с агентством «Прайм» объяснил россиянам опасность бесконечного укрепления рубля.

По словам эксперта, несмотря на регуляторные меры, которые предпринимает Банк России для корректировки рубля, у механизма ценообразования курса есть свои законы, которые никто не отменил. Он усомнился, что нацвалюта будет укрепляться бесконечно, к уровням, например, 60 или 50 рублей за один американский доллар.

Как считает Блинов, слишком заигрываться с ценообразованием не стоит, даже принимая во внимание успешный опыт регулятора в этом вопросе. Допускается, что в определенный момент это возымеет обратный эффект.

Поэтому, считает Блинов, рынку следует дать возможность самостоятельно отрегулировать курс. В случае, если это убрать, появится вопрос, насколько рыночный курс, который люди наблюдают.

Ранее начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин допустил укрепление доллара до 75 рублей в краткосрочной перспективе. По словам аналитика, достаточный для роста доллара к рублю объем покупок валюты не обеспечивается из-за спроса на импортные товары и услуги, который понижен из-за внешних ограничений.