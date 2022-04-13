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Экономика

Аналитик допустил укрепление доллара до 75 рублей

Аналитик Карпунин допустил, что доллар укрепится до 75 рублей в краткосрочной перспективе

Фото: Dado Ruvic / Global Look Press

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин допустил укрепление доллара до 75 рублей в краткосрочной перспективе. Его прогноз передает агентство «Прайм».

Как объяснил аналитик, достаточный для роста доллара к рублю объем покупок валюты не обеспечивается из-за спроса на импортные товары и услуги, который понижен из-за внешних ограничений. «Уверенности в продолжении роста пары USD/RUB сейчас нет», — констатировал он. Отложенный спрос на покупку валюты может быть удовлетворен достаточно быстро. «При этом валютные поступления от экспорта сырьевых товаров продолжают идти в экономику каждый день и их необходимо переводить в рубли», — добавил Карпунин.

В то же время эксперт усомнился, что курс может опуститься ниже 75 рублей за доллар. На это могут повлиять дальнейшее смягчение мер валютного контроля, риски снижения экспорта в натуральном выражении из-за западных санкций, а также возможное снижение цен на сырьевые товары.

Ранее экономист Егор Клопенко предсказал россиянам курс рубля к концу апреля. По его словам, он удержится на отметке 70-80 за доллар.

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Марина Совина
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