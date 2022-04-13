Россиянам предсказали курс рубля к доллару в конце апреля

Экономист Клопенко заявил, что рубль к концу апреля удержится на отметке 70-80 за доллар

Экономист Егор Клопенко предсказал россиянам курс рубля к концу апреля. По его словам, он удержится на отметке 70-80 за доллар, пишет агентство «Прайм».

По словам Клопенко, более значимого укрепления не произойдет, поскольку экономических обоснований для этого нет. Специалист заявил, что антироссийские санкции не оказали на отечественную валюту ощутимого влияния, раз рубль вернулся к значениям января 2022 года. «Помогли несколько факторов: грамотная политика ЦБ, существенный положительный валютный баланс торговых операций и отсутствие паники», — объяснил он.

Клопенко добавил, что для дополнительного негатива для рубля на рынке предпосылок сейчас нет, а к санкциям, которые уже объявили, могут приплюсовать лишь точечные мерыбез значимого ущерба экономике страны. Эксперт также опроверг тяжесть технического дефолта — по его словам, ничего, кроме репутационного ущерба для самого же Запада из этого не получится. «Когда США вводили санкции, они оценивали российскую экономику в 2 процента от мировой и заявляли, что им будет очень просто справиться с Россией», — напомнил Клопенко. Выяснилось, что два процента весьма важны — от них напрямую зависят еще 40 процентов мирового ВВП.

Ранее сообщалось, что российские экспортные компании начали сталкиваться с проблемами при попытке продать валютную выручку на рынке, что было необходимо для исполнения нормативов. Доллары и евро не пользуются спросом на бирже по ряду факторов. Так, импортерам в таком количестве они больше не нужны из-за резкого падения поставок товаров, что связано с западными санкциями и, как следствие, проблемами с логистикой.