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В Колумбии задержали главаря крупнейшего наркокартеля по кличке Проклятый Патрик

Власти Колумбии заявили о задержании одного из главарей крупнейшего наркокартеля страны

Фото: Pixabay

Власти Колумбии заявили о задержании одного из главарей крупнейшего наркокартеля страны Фаусто Паласиоса по кличке Проклятый Патрик. Об этом сообщил министр обороны республики Диего Молано, передает ТАСС.

Главаря одной из банд в составе наркокартеля «Клан залива» задержали военные и полицейские. Его обвиняют в наркоторговле, вымогательстве и преступном сговоре.

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«Был пойман главарь "Клана залива" по прозвищу Проклятый Патрик. Это один из самых разыскиваемых преступников в департаменте Сукре», — заявил Диего Молано.

Паласиос руководил бандой «Мануэль Хосе Гайтан» и вступил в «Клан залива» в 2012 году. За информацю о нем было объявлено вознаграждение, сообщили в пресс-службе военно-морских сил Колумбии.

Ранее стало известно, что колумбийский наркобарон Хуан Кастро сбежал из тюрьмы, переодевшись надзирателем. Кастро, считающийся одним из руководителей колумбийского наркокартеля Clan del Golfo, был арестован в мае 2021 года.

18 марта он переоделся в форму надзирателя и вышел из камеры в сопровождении инспектора Национального института тюрем и мест наказаний Милтона Химинеса, после чего скрылся. Колумбийские власти подозревают, что Кастро потратил на взятки охране не менее пяти миллионов долларов (520,5 миллиона рублей).

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Марина Совина
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