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Рэпер Птаха стал отцом во второй раз

40-летний рэпер Птаха стал отцом во второй раз
Птаха с супругой

Птаха с супругой. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

40-летний российский рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) стал отцом во второй раз. Новостью о пополнении в семье исполнитель поделился в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Певец опубликовал видео с выпиской из роддома. На кадрах супруга Птахи, 31-летняя модель Лана Реутова, держит розовый конверт с ребенком, а сам рэпер с букетом в руках идет позади жены. Имя новорожденной дочери пара решила не раскрывать. В описании к видео исполнитель признался супруге в любви.

У рэпера также есть старшая дочь, 21-летняя Николь. В прошлом году девушка приняла участие в реалити-шоу «Пацанки», где откровенно рассказала о проблемах в общении со знаменитым родителем. По словам Николь, певец бросил семью, когда девочке было три года. По мере взросления Николь старалась поддерживать связь с отцом, который часто подшучивал над внешностью дочери и ее весом.

Ранее стало известно о том, что рэпер Гуф станет отцом во второй раз. 26-летняя избранница артиста приняла участие в фотосессии с оголенным округлившемся животом.

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Анастасия Астахова
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