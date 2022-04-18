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Рэпер Гуф станет отцом во второй раз

Жена рэпера Гуфа Королева сообщила о беременности

Фото: @yuliyakorolevaa

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, станет отцом во второй раз. Об этом сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) его жена, модель Юлия Королева.

26-летняя избранница артиста приняла участие в фотосессии с оголенным округлившемся животом. «Мы тебя очень ждем!», — подписала снимки девушка.

Королева беременна впервые, однако для Долматова это будет уже второй ребенок — у артиста есть сын Сами 2010 года рождения от прошлого брака с Айзой Анохиной.

В декабре стало известно, что певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза Анохина лишилась крупных рекламных контрактов из-за откровенного фото в соцсети. В сентябре 2020 года знаменитость случайно опубликовала в сторис интимную фотографию, которая изначально, по ее словам, была предназначена для ее бывшего возлюбленного, музыканта Олега Майами.

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Марина Совина
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