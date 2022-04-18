Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам объяснили возникновение красного моря в Анапе

Ученые объяснили красный цвет моря в Анапе прибившимися к берегу водорослями

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Черное море приобрело красный цвет в Анапе из-за прибившихся к берегу водорослей. Так объяснила россиянам возникновение нетипичного цвета воды руководитель Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра, филиала Кубанского государственного университета Ирина Матасова, сообщает ТАСС.

В понедельник, 18 апреля, по социальным сетям в Краснодарском крае разошлась информация об окрашивании Черного моря в красный цвет в районе города-курорта Анапы. «Подобные случаи окрашивания воды связаны с макрофитами — многоклеточными водорослями красного цвета, фрагменты которых после штормов прибиваются течением в прибрежные зоны, придавая воде красно-фиолетовый цвет. Опасности для человека они не представляют», — пояснила ученая.

Матасова добавила, что также существует явление «красных приливов», когда в воде массово развиваются одноклеточные водоросли. Организмы содержат фотосинтетические пигменты, оттенок которых может варьироваться от зеленого до коричневого и красного — так море может окрашиваться. Подобные ситуации встречаются на всей Земле, однако в данной ситуации речи о красных приливах не идет, уточнила эксперт.

Ранее пену необычного оттенка заметили на реке Казанка в Казани. На снимках, сделанных сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, видно, что берега водоема приобрели красноватый цвет. Специалисты выехали на место и отобрали пробы воды, почвы и загрязненного снега, чтобы выяснить причины случившегося.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Командир российского корабля «Цезарь Куников» погиб в спецоперации на Украине
Тарасова оценила слова тренера из США об отстранении российских фигуристов
Названа оптимальная стоимость отдыха в отелях Таиланда на майские праздники
Умер режиссер Леонид Хейфец
В Москве младенец впал в кому после обрезания на дому
Евгений Понасенков раскрыл подробности отъезда из России
В России отменили норматив по охвату населения тестированием на COVID-19
Россиянам объяснили возникновение красного моря в Анапе
Россиянам назвали вкусный напиток для профилактики слабоумия
Ле Пен заявила о необходимости союза России с Европой вместо Китая
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.