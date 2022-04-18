Россиянам объяснили возникновение красного моря в Анапе

Ученые объяснили красный цвет моря в Анапе прибившимися к берегу водорослями

Черное море приобрело красный цвет в Анапе из-за прибившихся к берегу водорослей. Так объяснила россиянам возникновение нетипичного цвета воды руководитель Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра, филиала Кубанского государственного университета Ирина Матасова, сообщает ТАСС.

В понедельник, 18 апреля, по социальным сетям в Краснодарском крае разошлась информация об окрашивании Черного моря в красный цвет в районе города-курорта Анапы. «Подобные случаи окрашивания воды связаны с макрофитами — многоклеточными водорослями красного цвета, фрагменты которых после штормов прибиваются течением в прибрежные зоны, придавая воде красно-фиолетовый цвет. Опасности для человека они не представляют», — пояснила ученая.

Матасова добавила, что также существует явление «красных приливов», когда в воде массово развиваются одноклеточные водоросли. Организмы содержат фотосинтетические пигменты, оттенок которых может варьироваться от зеленого до коричневого и красного — так море может окрашиваться. Подобные ситуации встречаются на всей Земле, однако в данной ситуации речи о красных приливах не идет, уточнила эксперт.

Ранее пену необычного оттенка заметили на реке Казанка в Казани. На снимках, сделанных сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, видно, что берега водоема приобрели красноватый цвет. Специалисты выехали на место и отобрали пробы воды, почвы и загрязненного снега, чтобы выяснить причины случившегося.