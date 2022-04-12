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Цветная пена возникла на реке в российском городе

На реке Казанка в Казани заметили пену красного оттенка

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

В Казани возникла цветная пена. Явление нетипичного оттенка на реке Казанка заметили жители города, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

На фото видно, что пена на берегу водоема в Ново-Савиновском районе приобрела красноватый цвет. Специалисты выехали на место и отобрали пробы воды, почвы и загрязненного снега, чтобы выяснить причины случившегося.

«Будет проведен химический анализ на класс опасности и загрязняющие вещества», — сказали в региональном ведомстве. Помимо этого, экологи проведут выездные обследования источников сброса сточных вод ближайших промышленных предприятий.

В ноябре 2021 года токсичной пеной покрылась река Ямуна в Индии, которая считается священной. Загрязнение водоема администрация города Нью-Дели объяснила сброшенными выше по течению промышленными отходами. Отмечалось, что в результате инцидента нарушилось водоснабжение в нескольких районах индийской столицы.

Нина Ташевская
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