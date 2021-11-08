Священную реку покрыла токсичная пена

Протекающая в столице Индии Нью-Дели река Ямуна покрылась токсичной белой пеной. Загрязнение одного из священных водоемов страны в администрации города объяснили сброшенными выше по течению промышленными отходами, передает France 24.

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В правительстве Нью-Дели сообщили, что в результате инцидента нарушилось водоснабжение в нескольких районах, но там не уточнили количество пострадавших домов. Власти пообещали очистить самый опасный в стране водоем, однако проблема актуальна уже несколько лет: в 2020 году эксперты фиксировали критический уровень заражения воды в Ямуне. Тем не менее даже ядовитая пена на поверхности не помешала индуистским обрядам. Некоторые жители искупались в реке, чтобы отпраздновать четырехдневный фестиваль вознесения молитв солнцу Чхат Пуджа.

В начале ноября экологическая ситуация в регионе ухудшилась. Агломерацию Дели охватил густой смог. Он возник из-за пожаров для расчистки сельскохозяйственных земель и фейерверков в честь главного индуистского праздника Дивали, который символизирует победу добра над злом. Уровень вредных частиц PM 2.5 (от англ. particulate matter — прим. «Ленты.ру») в некоторых регионах превысил 400 микрограммов на кубометр — это в 16 раз больше допустимого показателя, установленного Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее ученые назвали Индию одной из самых уязвимых для глобальной катастрофы стран. По оценкам исследователей, в стране находятся 17 из 50 наиболее пострадавших от климатических изменений городов. Эксперты отметили, что воздействие экстремальной жары в указанных районах гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее, и продолжает расти во многих других областях.