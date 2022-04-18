Почти 5 миллионов человек покинули Украину с начала российской спецоперации

ООН сообщила, что 4,9 миллиона беженцев покинули территорию Украины с 24 февраля

Почти 5 миллионов человек покинули территорию Украины после начала российской спецоперации, сообщает «Интерфакс».

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за пределы Украины выехали более 4,9 миллиона человек. Больше всего беженцев прибыли в Польшу — 2,7 миллиона. Еще 743 тысяч украинцев приехали в Румынию, 522,4 тысячи — в Россию. Кроме того, 461 тысяча беженцев находится в Венгрии, почти 424 тысячи — в Словакии.

Между тем МВД Германии сообщило, что в стране с 24 февраля были зарегистрированы более 357 тысяч украинских беженцев. Власти Молдавии заявили о 423 тысячах прибывших, передает ТАСС.

В начале апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Молдавия получит от участников донорской конференции в Берлине 695 миллионов евро кредитной помощи. По ее словам, Кишинев столкнулся с потоком беженцев из Украины и нуждается в поддержке.