В России снизились ставки аренды жилья

«Ъ»: ставки аренды квартир в 16 крупнейших городах России снизились на 3-4 процента

В апреле 2022 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах России составила 19,9 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 29,3 тысячи рублей. За месяц ставки снизились на 3 и 4 процента соответственно, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Циан.Аналитика».

По наблюдениям аналитиков, сильнее всего — на 7 процентов за месяц (до 28,8 тысячи рублей) — сократились ставки аренды «однушек» в Санкт-Петербурге. Кроме того, отмечено падение стоимости аренды жилья на 5-6 процентов в Екатеринбурге, Перми и Ростове-на-Дону.

В Москве, по оценкам «Циан.Аналитики», ставка аренды однокомнатных квартир в настоящее время составляет 45,8 тысячи рублей, двухкомнатных — 77,6 тысячи рублей. За месяц эти показатели сократились в среднем на 7 процентов. В «ИНКОМ-Недвижимость» изданию рассказали, что по итогам торга арендодатели в столице соглашаются на скидки в размере 5–10 процентов от стоимости аренды.

Готовность торговаться обусловлена ростом объема предложения: в марте число квартир на рынке выросло на 29 процентов, за первые две недели апреля — еще на 6,5 процента. Спрос остается скорее стабильным, отметили в «ИНКОМ». Аналогичные тенденции прослеживаются во всех крупных городах.

В «Циан.Аналитике» полагают, что средняя стоимость долгосрочной аренды в ближайшие недели продолжит снижаться и в итоге вернется к показателям лета 2021-го.

Ранее в марте сообщалось, что рост конкуренции за арендаторов привел к сокращению списка требований к съемщикам. Теперь владельцы готовы сдавать жилье тем категориям граждан, которые раньше даже не рассматривались. Например, выросло количество предложений для семей с детьми и арендаторов с животными.