В Москве на 76 процентов выросло количество арендных квартир, доступных семьям с детьми

В период с 20 февраля по 20 марта 2022 года число предлагаемых в аренду квартир в Москве выросло на 77 процентов, или на 11,7 тысячи объектов. Всего в городе свободны около 26,9 тысячи квартир, следует из материалов, предоставленных «Ленте.ру» риелтором Ярославом Кобаладзе.

Как отмечает специалист, москвичи урезали требования к арендаторам квартир — рост конкуренции на рынке привел к тому, что собственники готовы сдавать жилье тем категориям граждан, которые раньше даже не рассматривались.

Так, за месяц резко — на 76 процентов — выросло количество предложений жилья, доступного семьям с детьми. На 81 процент увеличилось число вариантов для арендаторов с животными. Но одновременно зафиксирован рост количества предложений с четкими ограничениями. Так, число объявлений, где собственники не хотят сдавать квартиру иностранцам или «неславянам», выросло почти в четыре раза.

Ранее сообщалось, что рост арендных ставок вынуждает арендаторов дешевого жилья, не имеющих возможности увеличивать бюджет найма, снижать свои требования к квартирам. По данным риелторов, съемное жилье для россиян резко подорожало осенью и зимой 2021-го.