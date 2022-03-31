Москвичи урезали требования к арендаторам квартир
В период с 20 февраля по 20 марта 2022 года число предлагаемых в аренду квартир в Москве выросло на 77 процентов, или на 11,7 тысячи объектов. Всего в городе свободны около 26,9 тысячи квартир, следует из материалов, предоставленных «Ленте.ру» риелтором Ярославом Кобаладзе.
Как отмечает специалист, москвичи урезали требования к арендаторам квартир — рост конкуренции на рынке привел к тому, что собственники готовы сдавать жилье тем категориям граждан, которые раньше даже не рассматривались.
Так, за месяц резко — на 76 процентов — выросло количество предложений жилья, доступного семьям с детьми. На 81 процент увеличилось число вариантов для арендаторов с животными. Но одновременно зафиксирован рост количества предложений с четкими ограничениями. Так, число объявлений, где собственники не хотят сдавать квартиру иностранцам или «неславянам», выросло почти в четыре раза.
Ранее сообщалось, что рост арендных ставок вынуждает арендаторов дешевого жилья, не имеющих возможности увеличивать бюджет найма, снижать свои требования к квартирам. По данным риелторов, съемное жилье для россиян резко подорожало осенью и зимой 2021-го.