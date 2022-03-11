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Россияне бросились снимать квартиры в складчину

«ИНКОМ-Недвижимость»: арендаторы дешевого жилья снижают требования из-за роста ставок

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Рост арендных ставок вынуждает арендаторов дешевого жилья, не имеющих возможности увеличивать бюджет найма, снижать свои требования к квартирам, рассказали «Ленте.ру» в агентстве «ИНКОМ-Недвижимость». По данным риелторов, съемное жилье для россиян резко подорожало осенью и зимой 2021-го.

«Осенью и зимой 2021 года на фоне ажиотажного спроса на рынке аренды цены подросли — ликвидное и недорогое предложение вымылось, самые низкобюджетные квартиры подорожали очень существенно, к примеру, однокомнатные — с 20 до 30 тысяч рублей в месяц», — сообщила Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ».

По ее словам, в Москве квартиры бросились снимать в складчину еще в 2020 году, в период вынужденной самоизоляции. «Многие выезжали из своих съемных квартир, объединялись и арендовали в складчину, нередко совместно снимали даже комнаты», — рассказала специалист.

В настоящее время, отметила Полякова, при найме в складчину арендная ставка повышается на 10 процентов. При этом комнаты по отдельности сдаются разным жильцам, с каждым из которых подписывается отдельный договор.

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«Наймодателю многокомнатной квартиры экономкласса, которому не удалось найти единоличного арендатора, больший доход принесет сдача объекта в совместную аренду, нежели покомнатно», — указала эксперт. При этом возрождения формата коммуналок она не ожидает. «Совместный наем — обычно временная мера», — заключила Полякова. Подробнее о том, как набирает популярность формат аренды жилья в складчину, — в материале «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что средняя стоимость найма квартиры в старой Москве с начала 2022 года изменилась несущественно, — не более чем на 1 процент, на сегодня она составляет 47,5 тысячи рублей в месяц.

Нина Ташевская
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