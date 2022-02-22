Определены районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами

В пределах старой Москвы (без учета присоединенных территорий и Зеленограда) районом с самой низкой усредненной ставкой аренды квартир признан Молжаниновский, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные «Ленте.ру». Обычное жилье там сдается за 28 тысяч рублей в месяц.

На втором месте рейтинга столичных локаций с дешевым съемным жильем — Капотня, определили аналитики: средняя ставка там составляет 31 тысячу рублей в месяц. Замыкает тройку Бирюлево Западное (32 тысячи в месяц). На четвертой позиции — Некрасовка (32 тысячи), на пятой — Северное Измайлово (33 тысячи/месяц).

По данным «ИНКОМ», в целом с начала 2022 года объем предложения арендного жилья в Москве увеличился на 10 процентов. «Весной мы ожидаем небольшое увеличение объема арендной экспозиции, в том числе квартирами, приобретенными клиентами первичного и вторичного рынков в условиях шокового спроса 2021 года», — прогнозируют специалисты.

Средняя стоимость найма квартиры в старой Москве с начала года изменилась несущественно, выяснили они, — не более чем на 1 процент, на сегодня она составляет 47,5 тысячи рублей в месяц.

«Сейчас рынок аренды стабилен и достаточно спокоен, что является нормой для этого периода, — нет активного притока или оттока нанимателей, — указывают эксперты. — Рост ипотечных ставок пока не спровоцировал массовый переход покупателей городского жилья в сегмент аренды».

Ранее сообщалось, что за последний год — с февраля 2021-го по февраль 2022-го — средние ставки аренды комнат в 70 крупнейших городах России увеличились на 8 процентов. Самые дорогие комнаты предлагаются съемщикам в Москве.