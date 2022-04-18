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В Москве резко увеличился выбор квартир для арендаторов

Объем предложения съемного жилья в Москве увеличился на 30-45 процентов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Объем предложения квартир, сдающихся в долгосрочную аренду в Москве, за последний месяц увеличился на 30-45 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные участников столичного рынка недвижимости.

Как рассказала агентству эксперт федеральной компании «Этажи» Милана Овчинникова, увеличение числа предложений съемного жилья отмечается не только в Москве, но и в других крупных городах России. По словам специалиста, сдавать квартиры, в частности, начали те, кто раньше планировал их продавать.

В «МИЭЛЬ» сообщили, что на начало апреля 2022-го для аренды в столице было доступно более 40,2 тысячи квартир. На фоне резкого роста выбора объектов ставки аренды снизились в среднем на 3-4 процента.

По данным председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве достигает 35-45 тысяч рублей, двухкомнатной — 45-65 тысяч рублей, «трешки» — 60-75 тысяч рублей в месяц (без учета предложений бизнес-класса).

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На фоне активного роста предложения спрос на аренду жилья в Москве снизился примерно на 15-20 процентов, рассказали эксперты. На рынке созданы все условия для постепенного снижения ставок аренды предстоящим летом, резюмировали они.

Ранее стало известно, что в апреле 2022 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах России составила 19,9 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 29,3 тысячи рублей. За месяц ставки снизились на 3 и 4 процента соответственно.

Нина Ташевская
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