Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак

Forbes сообщил о планах Роскомнадзора создать федеральную систему защиты от DDoS-атак

Роскомнадзор планирует создать федеральную систему защиты российских ресурсов от DDoS-атак из-за рубежа. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к ведомству и администрации президента России.

По словам собеседника издания, близкого к Роскомнадзору, подобная система может появиться осенью 2022 года. Регулятор намерен модернизировать DPI-оборудование, которое используется для исполнения закона «О суверенном интернете», и на его базе создать национальную систему защиты от DDoS-атак. Соответствующее решение было принято после того, как российские компании не смогли справиться с хакерскими атаками в начале спецоперации на Украине.

Отмечается, что оборудование уже включает в себя функционал защиты от DDoS-атак. Однако для него разработано только несколько образцов видов атак, на которые оно должно реагировать, чего недостаточно для качественной защиты.

По словам эксперта в области информационной безопасности Алексея Лукацкого, технически реализовать защиту от внешних DDoS-атак на действующем оборудовании возможно, однако основная проблема состоит в масштабировании системы на все каналы связи на территории России. Он подчеркнул, что система не справляется с поступлением на сайты от хакеров больших объемов «мусорного» трафика.

При этом многие компании по-прежнему остаются без защиты из-за ее высокой стоимости, отметил специалист. В свою очередь Роскомнадзор мог бы обязать операторов связи фильтровать «мусорный» трафик, однако операторы могут отказаться предоставлять эту коммерческую услугу бесплатно на национальном уровне, заключил он.

28 февраля международная хакерская группировка Anonymous, объявившая кибервойну России, взломала сайты информационного агентства ТАСС, изданий «Коммерсантъ», «Известия», «Фонтанка», «Мел» и Forbes. До этого в результате атак также перестали работать сайты российского телеканала RT. В этот же день крупная массированная DDoS-атака произошла на серверы «Ленты.ру», «Газеты.Ru» и «Рамблера».