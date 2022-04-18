Шахназаров оценил «культуру отмены» в отношении России

Глава «Мосфильма» Шахназаров высказался о «культуре отмены» в отношении России

Глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров заявил, что его не пугают попытки «отменить» российскую культуру за рубежом. Об этом он заявил на творческой встрече «Молодой автор и киноиндустрия», передает ТАСС.

«Я вырос в СССР, нас тоже все время "отменяли", лично меня это мало пугает», — признался он. Режиссер добавил, что всплеск советской культуры произошел как раз во время ее полной изоляции в 1920-1940 годы, и нынешним периодом нужно воспользоваться для развития национальной самобытности.

Также Шахназаров назвал уход американских киностудий из России хорошей возможностью для роста и развития отечественного кино. Однако, отметил он, для этого нужно вносить реальные изменения в организацию процессов, поскольку. Но опять же, отметил он, если будут какие-то реальные изменения в организации российского кино. «Если ничего не будет сделано, то из ничего и будет ничего», — предупредил он.

13 апреля глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что отмена российской культуры за рубежом невозможна. По ее словам, российская культура будет сохранена «бережно и трепетно». «А потом, я надеюсь, мир как-то поменяется, изменится. И в той форме, которая возможна для гармоничного существования артистов и деятелей культуры на сцене или в музее, мы продолжим», — сказала она.

Термин «культура отмены», или культура «исключения», появился как способ, в основном в соцсетях, лишить поддержки или подвергнуть осуждению человека или группу людей. Его жертвами в западных странах, прежде всего в США и Великобритании, становятся не только политики, знаменитости, но и обычные граждане. После начала спецоперации на Украине в некоторых западных странах пытаются «исключить» все, что связано с Россией, в том числе русскую культуру.