В украинском городе предложили снести памятник дружбы с Россией

В Чернигове предложили снести монумент «Три сестры» на границе с Россией и Белоруссией

Глава Чернигова Владислав Атрошенко предложил снести монумент «Три сестры», посвященный дружбе России, Украины и Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу, пишет KP.RU.

Памятник расположен на стыке границ трех государств — со стороны России это Климовский район Брянской области. «Нашу стену, символизирующую Украину, нужно вырезать из этого памятника лазером или напильником. А если памятник на нашей земле, то снести», — заявил Атрошенко.

Руководитель города также рассказал о планах демонтировать монумент дружбы народов в Чернигове. Раньше этот украинский город был побратимом российского Брянска; после 2014 года отношения не поддерживались, хотя официально их никто не разрывал.

Ранее стало известно о намерении властей Польши снести 60 памятников советским солдатам. На ближайшее время запланирован снос памятников в Великопольском и Силезском воеводствах. Чиновники заявили, что «символы системы, которая убила 100 миллионов человек», не должны находиться в общественном пространстве.