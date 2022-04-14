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Власти Польши захотели снести 60 памятников советским солдатам

Польские власти внесли 60 памятников советским солдатам в список объектов для сноса

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские власти составили список памятников советским солдатам, которые, по их мнению, необходимо уничтожить. Об этом рассказал глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, цитату приводит РИА Новости.

По его словам, правительство захотело избавиться от 60 памятников, многие представители местных властей готовы действовать уже сейчас. Так, в ближайшее время запланирован снос памятников в Великопольском и Силезском воеводствах.

Комментируя возможный отказ некоторых политиков, Навроцкий заявил: «Возможно, у них есть аргументы, которые смогут убедить меня, что красная звезда, символ системы, которая убила 100 миллионов человек, должна находиться в общественном пространстве».

В конце марта на юго-западе Польши демонтировали памятник солдатам-освободителям Красной армии. Мероприятие прошло в присутствии Навроцкого, других чиновников и представителей местных властей.

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Виктория Кондратьева
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