Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

На горных курортах Сочи введут единый ски-пасс

Дмитрий Чернышенко рассказал о введении единого ски-пасса на горном курорте Красная Поляна

Фото: Yann Allegre / Unsplash

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что на горном курорте Красная Поляна в Сочи введут единый ски-пасс. Координировать работу поручено корпорации «Туризм. РФ», передает «Интерфакс».

«В настоящее время проблему составляет недостаточность транспортного сообщения и пешей логистики. Важно ускорить создание соответствующей инфраструктуры, чтобы гостям было комфортно перемещаться на наших горнолыжных курортах», — уточнил политик.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян. Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
24 июня 2021

По его словам, приоритетными задачами также является обеспечение безопасности туристов на курортах и установление доступных тарифов. Отмечается, что к системе единого ски-пасса должны подключиться не только действующие курорты, но и вновь создаваемые. В частности, новый всесезонный «Долина Васта».

Кроме того, Чернышенко добавил, что к 2025 году планируется создать сеть соединительных канатных дорог между курортами. «Также разрабатывается проект единой пешеходной зоны между тремя курортами, ж/д вокзалом и поселком Красная Поляна», — заключил он.

Ранее в апреле сообщалось, что власти Сочи к 2024 году планируют построить канатную дорогу к башне на горе Ахун в Хостинском районе за четыре миллиарда рублей. Отмечается, что появление новой дороги позволит историческому объекту увеличить экскурсионный трафик до 500 тысяч человек в год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении центра с оружием из Европы и США на Украине
Полиция завела дело на положенца Новгородской области
Cтюардесса раскрыла способ бесплатно повысить класс обслуживания на борту
Названы вернувшиеся в моду популярные тренды из 1990-х
Обнаружена неожиданная угроза национальной безопасности США в Арктике
Психолог перечислила главные ошибки родителей при общении с пьяным подростком
Подержанные электрокары оказались дороже новых
Следователи завели дело после обстрела Первомайска
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине производившего «Точки-У» завода
Завершилось расследование в отношении бойца Новоселова по делу об изнасиловании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.