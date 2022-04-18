На горных курортах Сочи введут единый ски-пасс

Дмитрий Чернышенко рассказал о введении единого ски-пасса на горном курорте Красная Поляна

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что на горном курорте Красная Поляна в Сочи введут единый ски-пасс. Координировать работу поручено корпорации «Туризм. РФ», передает «Интерфакс».

«В настоящее время проблему составляет недостаточность транспортного сообщения и пешей логистики. Важно ускорить создание соответствующей инфраструктуры, чтобы гостям было комфортно перемещаться на наших горнолыжных курортах», — уточнил политик.

По его словам, приоритетными задачами также является обеспечение безопасности туристов на курортах и установление доступных тарифов. Отмечается, что к системе единого ски-пасса должны подключиться не только действующие курорты, но и вновь создаваемые. В частности, новый всесезонный «Долина Васта».

Кроме того, Чернышенко добавил, что к 2025 году планируется создать сеть соединительных канатных дорог между курортами. «Также разрабатывается проект единой пешеходной зоны между тремя курортами, ж/д вокзалом и поселком Красная Поляна», — заключил он.

Ранее в апреле сообщалось, что власти Сочи к 2024 году планируют построить канатную дорогу к башне на горе Ахун в Хостинском районе за четыре миллиарда рублей. Отмечается, что появление новой дороги позволит историческому объекту увеличить экскурсионный трафик до 500 тысяч человек в год.