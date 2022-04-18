Аналитик оценил запасы валюты для продажи россиянам в кассах банков

Аналитик Осадчий заявил, что с 9 по 18 апреля россияне принесли в банки не более $330 млн

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий оценил запасы валюты в кассах российских банков, которые они могут продать гражданам. По его мнению, в период с 9 по 18 апреля россияне принесли в финансовые организации не более 330 миллионов долларов, передает РИА Новости.

«Поступления валюты в кассы банков в результате покупки валюты у физлиц в период 9 по 18 апреля вряд ли превысит 330 миллионов долларов (в среднем на россиянина 2 доллара)», — указал эксперт.

Осадчий добавил, что в настоящее время граждане продают валюту очень неохотно. Кроме того, США и Европейский союз (ЕС) ввели эмбарго на ввоз долларов и евро в Россию. По словам аналитика, спрос на валюту со стороны населения ослабляется из-за сокращения туризма за рубеж.

С 18 апреля Банк России возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках страны. Таким образом, до 9 сентября 2022 года финансовые организации смогут продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в их кассы с 9 апреля.

