Банки вновь начнут продавать наличную валюту россиянам

Банк России возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках

Банк России возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках страны, об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, с 18 апреля по 9 сентября 2022 года финансовые организации смогут продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в их кассы с 9 апреля.

17 апреля Банк России сообщил, что россияне могут перечислять денежные средства в рублях на свои счета, которые были открыты в зарубежных банках.

С 11 апреля Центробанк отменил обязательную комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютой. «С 11 апреля не надо платить обязательные 12 процентов за биржевые сделки с долларами и евро», — говорится в сообщении.

9 марта Центробанк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, подразумевающий ряд ограничений. Так, гражданам с валютными счетами и вкладами гарантировали сохранность средств в валюте. Однако получить их в наличной форме можно в размере не более 10 тысяч долларов, объяснили в регуляторе. Эта мера действует до 9 сентября 2022 года.

