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В Центробанке прокомментировали трудности с получением кредитных каникул

В Центробанке напомнили о праве россиян требовать кредитные каникулы по каждому займу

Фото: PIxabay

В Центробанке России завили, что заемщик имеет право требовать предоставление кредитных каникул по каждому кредиту и займу, если соблюдаются определенные условия. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора на просьбу прокомментировать трудности с получением отсрочки.

В фонде «За права заемщиков» рассказали, что россиянам отказывают в получении льготы по нескольким договорам, оформленным в одном банке. Директор организации Евгения Лазарева заявила, что в фонде изучили этот вопрос «и не увидели никаких препятствий к предоставлению каникул по нескольким кредитам». Это также подтвердили в Центробанке.

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«Закон № 106-ФЗ не содержит ограничений на обращение заемщика с требованием об установлении льготного периода по нескольким кредитным договорам (договорам займа), заключенных одним заемщиком. Заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по каждому кредиту и займу при соблюдении условий, предусмотренных частью 1 статьи 6 закона № 106-ФЗ», — напомнили представители регулятора.

Если заемщик не получает каникулы по каждому договору, то он имеет право обратиться с жалобой в Центробанк через интернет-приемную. С такой же рекомендацией выступил зампред Совфеда Николай Журавлев. Он уточнил, что закон подразумевает возможность получить кредитные каникулы по займу единожды, однако не ограничивает граждан в льготе по разным кредитам.

Ранее стало известно о трудностях с получением кредитных каникул. По данным издания «Коммерсантъ», по 30-50 процентам заявок банки дают отказ.

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Марина Совина
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