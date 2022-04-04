Стало известно о трудностях с получением кредитных каникул

«Ъ»: по 30-50 процентам заявок на получение кредитных каникул банки дают отказ

В России заемщики начали жаловаться на трудности с получением кредитных каникул. Как стало известно газете «Коммерсантъ», по 30-50 процентам заявок банки дают отказ. Сами кредитные организации объясняют отказы несоответствием требованиям, существующими просрочками или уже действующими каникулами.

За первый месяц после того как в силу вступил закон о кредитных каникулах, в банки обратились десятки тысяч заемщиков. В ЦБ признали, что уже начали получать жалобы на отказы, однако, как указали в регуляторе, их число пока незначительно.

Как считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, закон необходимо скорректировать. По ее словам, трудно получить кредитные каникулы тем заемщикам, которые уволились сами — кроме биржи труда у них нет способа подтвердить статус безработного. Кроме того, у них могут возникнуть сложности с подтверждением снижения своего дохода.

По закону, длительность льготного периода составляет от одного до шести месяцев. Воспользоваться кредитными каникулами можно один раз по каждому договору.

В середине марта российское правительство определило максимальный размер займов, по которым россияне могут обращаться в банки за получением кредитных каникул. Лимит по потребительским кредитам для физлиц составит 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч. Также названа максимальная сумма по кредитным картам — 100 тысяч рублей, а по автокредитам — 700 тысяч. Учитывается не остаток кредита, который еще нужно выплатить, а первоначальная сумма.