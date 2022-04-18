Псаки оценила возможность включения России в список «спонсоров терроризма»

Псаки: у Госдепа США есть полномочия по включению России в список «спонсоров-терроризма»

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность признания России «спонсором терроризма». Об этом сообщает РИА Новости.

Псаки отметила, что у Вашингтона есть полномочия по включению Москвы в список стран-спонсоров терроризма. Тем не менее она заявила, что пока не станет делать предсказаний об этом.

Представитель Белого дома также объяснила, что полномочия по включению России в данный список есть у американского правительства и Госдепа США. По ее словам, госсекретарь должен определить, поддерживало ли правительство страны акты терроризма. На данный момент в список входят Северная Корея, Иран и Судан, добавила она.

Ранее Зеленский обратился к главе США Джо Байдену с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. The Washington Post сообщила об этом 15 апреля. Согласно данным американской газеты, Байден не стал давать украинскому лидеру никаких обязательств по этому вопросу, но обещал рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву. Также издание отметило, что признание России «страной-спонсором терроризма» — это одна из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США.

