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Spotify удалили из AppStore

Музыкальный сервис Spotify удалили из магазинов приложений AppStore и AppGallery

Фото: Shutterstock

Музыкальный сервис Spotify удалили из магазинов приложений AppStore и Huawei AppGallery. Об этом сообщает ТАСС.

Приложение стало недоступно для скачивания на территории России в AppStore, а также Huawei AppGallery. При попытке найти Spotify оба магазина предлагают пользователям ссылки только на российские музыкальные сервисы.

Ранее 11 апреля Spotify приостановил работу в России. Пользователи, находившиеся на территории страны, не могли воспользоваться ни сайтом, ни приложением сервиса.

В марте Spotify объявил о закрытии своего офиса в России на неопределенный срок. Тогда же в компании заверили, что сервис продолжит работать для россиян. Представители Spotify заявили, что считают «крайне важным, чтобы сервис был доступен в России, чтобы обеспечить глобальный поток информации».

В начале февраля стало известно, что акции Spotify резко упали на 16 процентов. Это произошло после публикации прогноза по подписчикам на первый квартал 2022 года. Spotify ожидал, что число ежемесячно активных подписчиков достигнет 418 миллионов, платных подписчиков — 183 миллионов, а выручка составит 2,6 миллиарда евро. При этом все прогнозы оказались хуже ожиданий аналитиков.

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Асель Минбаева
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