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Крупная российская авиакомпания начнет летать в ОАЭ на SSJ-100

Red Wings с 27 апреля начнет летать из Москвы в Дубай на Sukhoi Superjet 100

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Одна из крупнейших российских авиакомпаний, Red Wings, с 27 апреля начнет совершать полеты в ОАЭ на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС.

«Red Wings 27 апреля начнет полеты из аэропорта Москвы в Дубай. На этом направлении будут задействованы современные российские лайнеры SSJ 100 вместимостью 100 кресел», — рассказали в пресс-службе перевозчика и уточнили, что ранее компания перелетов в ОАЭ не совершала.

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В связи с тем, что на рейсы заявлены российские ближнемагистральные лайнеры, на маршруте предусмотрена техническая остановка в Махачкале для дозаправки.

Отмечается, что самолеты SSJ-100 принадлежат отечественным лизинговым компаниям, зарегистрированы в российском авиационном регистре, а также застрахованы и перестрахованы страховыми компаниям в России.

Ранее стало известно, что Red Wings с 19 марта также начинает полеты в Алма-Ату и Нур-Султан из Москвы на отечественных лайнерах. Рейсы будут выполняться из аэропорта Домодедово по понедельникам, средам и субботам.

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Валентина Процкова
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