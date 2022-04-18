Описано будущее мировой экономики на фоне конфликта на Украине

Financial Times: мировой экономике угрожает стагфляция из-за конфликта на Украине

Мировая экономика оказалась под угрозой стагфляции — замедления роста при высокой инфляции. Такое будущее описано в исследовании Financial Times.

Ценовое давление и замедление роста производства будут тормозить развитие большинства стран. В том числе восстановление после пандемии замедляют военные действия России на территории Украины. Ожидается, что на этой неделе МВФ понизит свои прогнозы по росту экономики для большинства стран. Главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева уже назвала военные действия России на Украине «серьезным ударом» по мировой экономике.

Старший научный сотрудник Института Брукингса Эсвар Прасад подчеркнул, что политики столкнутся с затруднениями на фоне тяжелой экономической ситуации. По его мнению, 2022 год может стать периодом постоянных перебоев с поставками и волатильности финансового рынка. Ученый отметил, что каждая из трех крупнейших экономик сталкивается с проблемами. Темпы роста цен в США достигли 40-летнего максимума в 8,5 процента в марте, а Китаю приходится вводить новые ограничения после резкого роста случаев заражения коронавирусом. Такие локдауны, как в Шанхае, угрожают падением потребительских расходов, инвестиций и уровня производства.

Экономика Европы наиболее сильно зависит от конфликта на Украине — блок стремится снизить зависимость от импорта энергоносителей из России. Прасад объяснил, что Европе не хватает готовности действовать. «Поддержание роста мировой экономики потребует согласованных действий для устранения главных проблем, в том числе мер по ограничению сбоев из-за пандемии, ослаблению геополитической напряженности и увеличению расходов на инфраструктуру для повышения долгосрочной производительности, а не просто для укрепления краткосрочного спроса», — рассказал Прасад.

Ранее в апреле Financial Times сообщала, что Европа может снизить зависимость от российского газа за счет американских компаний-экспортеров СПГ. Суммарные мощности по производству СПГ в США составляют 120 миллиардов кубометров в год, а к 2025 году в стране будут запущены еще три завода, которые дадут 70 миллиардов кубометров новых мощностей.