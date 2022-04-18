Отказ Европы от российского газа оказался выгоден США

FT: американским компаниям-экспортерам СПГ выгоден отказ Европы от российского газа

Если Европа сократит зависимость от российского газа, то это будет выгодно для американских компаний-экспортеров СПГ, пишет Financial Times.

Однако перспективы новых американских проектов по сжижению газа остаются крайне неопределенными: затраты на строительство растут, а политики в области климата продвигают отказ от ископаемого топлива. При этом даже самым передовым проектам потребуются годы, чтобы удовлетворить спрос на топливо, отмечает издание. Новый терминал Venture Global Calcasieu Pass в Луизиане был запущен всего за 29 месяцев, но другие проекты продвигаются медленнее.

Суммарные мощности по производству СПГ в США составляют 120 миллиардов кубометров в год. К 2025 году будут запущены еще три завода, которые дадут 70 миллиардов кубометров новых мощностей. ЕС гарантирует долгосрочный спрос еще на 50 миллиардов кубометров СПГ в год.

«Я думаю, что все почувствовали огромный подъем в течение последних трех-четырех недель», — сказал бывший министр энергетики США Дэн Бруйетт. По его словам, отношение европейцев к американским ископаемым видам топлива претерпело «коренные изменения». Исполнительный директор компании Cheniere Джек Фуско отметил, что решение Европы включить некоторое количество природного газа в свою «зеленую» таксономию и отказ от российской энергетики окажутся «позитивными» признаками более «реалистичного взгляда» на роль СПГ в энергетической безопасности.

Цены на природный газ в недавно взлетели до самого высокого уровня с 2008 года и превысили 7 долларов за миллион британских тепловых единиц. Около 70% от американского экспорта идет в Европу, но пока США не в состоянии немедленно компенсировать поставки из России.

Ранее Европа впервые ввела санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства СПГ.