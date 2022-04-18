Российские нефтезаводы резко снизили цены в попытке избежать остановки

Биржевые цены на мазут 15 апреля резко упали почти на 16 процентов

Биржевые цены на мазут 15 апреля резко упали почти на 16 процентов за день (до 19,8 тысячи рублей за тонну), рухнув до уровня начала прошлого года. C 24 февраля он подешевел почти вдвое, пишет «Коммерсантъ».

Российские нефтезаводы заинтересованы в распродаже мазута, иначе им грозит остановка из-за переполнения хранилищ. «Цены на мазут находятся на беспрецедентно низком уровне», — отметил Олег Жирнов из КПМГ. Так происходит из-за отказа от него зарубежных покупателей.

В 2021 году страна произвела 43 миллиона тонн мазута, 10-12 миллионов тонн идет на внутренний рынок, остальное экспортируется. В основном поставки шли в Европу и США. Проблемы с продажей мазута грозят НПЗ затовариванием резервуарных парков, тогда им придется снижать переработку или даже останавливать заводы. В попытке избежать этого, заводы предлагают направлять излишки мазута на производство электроэнергии. Пока такой переход экономически не обоснован.

Мазут проигрывает конкуренцию газу не только по стоимости: он менее технологичен и экологичен, а также требует особых условий хранения и транспортировки, пояснил заместитель гендиректора ИПЕМ Александр Григорьев.

Ранее «Лукойл» предупредил о риске остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов. В марте экспорт российского мазута упал в 1,5 раза по сравнению с февралем.

