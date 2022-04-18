Российские нефтезаводы резко снизили цены в попытке избежать остановки
Биржевые цены на мазут 15 апреля резко упали почти на 16 процентов за день (до 19,8 тысячи рублей за тонну), рухнув до уровня начала прошлого года. C 24 февраля он подешевел почти вдвое, пишет «Коммерсантъ».
Российские нефтезаводы заинтересованы в распродаже мазута, иначе им грозит остановка из-за переполнения хранилищ. «Цены на мазут находятся на беспрецедентно низком уровне», — отметил Олег Жирнов из КПМГ. Так происходит из-за отказа от него зарубежных покупателей.
В 2021 году страна произвела 43 миллиона тонн мазута, 10-12 миллионов тонн идет на внутренний рынок, остальное экспортируется. В основном поставки шли в Европу и США. Проблемы с продажей мазута грозят НПЗ затовариванием резервуарных парков, тогда им придется снижать переработку или даже останавливать заводы. В попытке избежать этого, заводы предлагают направлять излишки мазута на производство электроэнергии. Пока такой переход экономически не обоснован.
Мазут проигрывает конкуренцию газу не только по стоимости: он менее технологичен и экологичен, а также требует особых условий хранения и транспортировки, пояснил заместитель гендиректора ИПЕМ Александр Григорьев.
Ранее «Лукойл» предупредил о риске остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов. В марте экспорт российского мазута упал в 1,5 раза по сравнению с февралем.