«Лукойл» предупредил о риске остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов

Компания «Лукойл» предупредила об угрозе остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов

Крупные нефтекомпании, у которых есть значительные проблемы с отгрузками топлива, могут столкнуться не только с сокращением производства, но и с остановкой нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), узнал «Коммерсантъ».

Второй по величине российский нефтепереработчик «Лукойл» предупреждает о таких рисках из-за нехватки мощностей для хранения мазута. Компания хочет перенаправить его избыток на ТЭЦ и просит временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Как сказано в письме совладельца компании Вагита Алекперова к вице-премьеру Александру Новаку, аналогичных мер «Лукойл» просит и для сжигания попутного нефтяного газа.

В марте экспорт российского мазута упал в 1,5 раза по сравнению с февралем. Снизить его выпуск без общего сокращения загрузки НПЗ невозможно, отмечают эксперты.

Перед властями встает выбор между кратным снижением платы за выбросы и потенциальным дефицитом бензина на внутреннем рынке, отметил один из источников издания.

В марте доходы России от продажи нефти и газа упали на 302 миллиарда рублей по сравнению с запланированным уровнем. Минфин объясняет ситуацию снижением объема экспорта газа от прогнозного уровня, низкой динамикой поступлений в рамках режима налога на дополнительный доход (НДД) и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье.