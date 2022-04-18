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Участник реконструкции распятия Христа умер на глазах у зрителей

Daily Mail: в Нигерии студент истек кровью перед зрителями на постановке распятия Христа

Фото: Karen Pulfer Focht / Reuters

В нигерийском городе Некеда студент университета умер на глазах у зрителей во время театрализованной постановки распятия Иисуса Христа. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летний Сул Эмброуз учился на священника в семинарии и был участником религиозной театрализованной реконструкции Страстной пятницы. Он играл апостола Петра, одного из 12 апостолов Иисуса Христа.

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Во время выступления Эмброуз неожиданно упал на землю и начал истекать кровью. «Сначала, когда это произошло, мы подумали, что это шутка и часть представления, — сказал очевидец Майкл Элува. — Только когда он не смог подняться, мы поняли, что дело серьезно, и доставили его в больницу университета».

Позже состояние Эмброуза ухудшилось. Его доставили в Федеральный медицинский центр, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Студент скончался. Причина смерти пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в США 19-летний первокурсник скончался после того, как сходил на праздник посвящения в студенты. Он упал со второго этажа двухъярусной кровати и ударился головой о пол.

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Алиса Дмитриева
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