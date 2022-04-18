Уничтожение украинского штурмовика попало на видео

Уничтожение украинского штурмовика Су-25 ракетой попало на видео

Уничтожение украинского штурмовика Су-25 ракетой попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На видео, снятом через тепловизор, видно, как самолет выпускает противоракетные ловушки. Однако это не помогает, и через несколько секунд в штурмовик влетает и взрывается ракета. Когда Су-25 достигает земли, происходит еще один, гораздо более сильный взрыв.

Уточняется, что кадры были сделаны 15 апреля в районе города Изюм в Харьковской области.

Об уничтожении Су-25 под Изюмом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал 15 апреля. самолет был сбит с земли российскими средствами противовоздушной обороны. Всего же по состоянию на тот момент с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 134 самолета и 460 беспилотных летательных аппаратов Украины.