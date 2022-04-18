Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Уничтожение украинского штурмовика попало на видео

Уничтожение украинского штурмовика Су-25 ракетой попало на видео

Уничтожение украинского штурмовика Су-25 ракетой попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На видео, снятом через тепловизор, видно, как самолет выпускает противоракетные ловушки. Однако это не помогает, и через несколько секунд в штурмовик влетает и взрывается ракета. Когда Су-25 достигает земли, происходит еще один, гораздо более сильный взрыв.

Уточняется, что кадры были сделаны 15 апреля в районе города Изюм в Харьковской области.

Об уничтожении Су-25 под Изюмом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал 15 апреля. самолет был сбит с земли российскими средствами противовоздушной обороны. Всего же по состоянию на тот момент с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 134 самолета и 460 беспилотных летательных аппаратов Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Уничтожение украинского штурмовика попало на видео
В Госдуме оценили решение МОК отказаться от заседаний с россиянами
В Telegram появится автоматический перевод с украинского
Силы ДНР обнаружили использовавшуюся силами ВСУ технику ОБСЕ
Макрон заявил об отсутствии необходимости в российском газе для Франции
Чешский министр счел российских студентов угрозой для безопасности страны
В Мексике сожгли чучела Зеленского и Байдена
В России заявили об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной
США назвали условие возвращения посольства в Киев
США решили тренировать вне Украины военных ВСУ применять американские гаубицы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.