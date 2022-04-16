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Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25

Минобороны заявило, что российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в 15 километрах южнее Изюма. Кроме того, ракетные войска и артиллерия России поразила 811 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, российские ракетные войска поразили 43 пункта управления подразделений украинских войск, 8 автоколонн с топливом для военной техники и 760 районов сосредоточения живой силы противника.

Таким образом, российская авиация за ночь уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники, уточнил Конашенков.

Ранее ведомство показало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские летчики действовали парами и наносили удары управляемыми авиационными ракетами по огневой позиции украинского артиллерийского дивизиона.

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Сергей Истомин
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