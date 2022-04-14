Минобороны показало уничтожение военной техники ВСУ вертолетами Ка-52

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской военной техники вертолетами Ка-52

Минобороны показало видеозапись работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры ведомство представило журналистам, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Минобороны рассказали, что российские летчики действовали парами и наносили удары управляемыми авиационными ракетами по огневой позиции украинского артиллерийского дивизиона. Там добавили, что объект был замаскирован в лесистой местности.

«Все цели ударными вертолетами были уничтожены», — доложили в министерстве.

Там сообщили, что армейская авиация в ходе спецоперации по защите республик Донбасса сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, а также занимается доставкой десанта и военных грузов. Помимо этого, в ее задачи входит авиационная поддержка подразделений, которые выполняют определенные задачи в ходе операции.

Накануне Минобороны предупредило Украину о возможном ударе по центру принятий решений в Киеве в случае, если украинские войска продолжат атаки по территории России. Представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что в министерстве видят попытки диверсий в атаках ВСУ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной целью защиту жителей Донбасса. 11 апреля глава государства назвал происходящее на территории Украины большой трагедией, подчеркнув, что кроме как проведения операции у российского руководства не было другого выбора.