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Япония и Швейцария решили продолжить жесткую санкционную политику против России

Лидеры Японии и Швейцарии решили продолжить вести санкционную политику против России
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Rodrigo Reyes Marin / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Швейцарии, глава федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис в ходе переговоров в Токио решили продолжать вести жесткую санкционную политику, направленную против России. Об итогах встречи лидеров сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Японии.

«Возникла как никогда прежде острая потребность в единении мирового сообщества. Я хочу выработать подход к этому вопросу в тесном сотрудничестве со Швейцарией, которая является нашим важным партнером», — заявил японский премьер.

Ранее министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в ходе заседания парламентского комитета решил, что одной из целей его участия в министерской встрече G20 будет проведение работы среди стран, не принявших санкций против России. «Мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек», — сказал он.

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Анжелика Бережная
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