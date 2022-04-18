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Япония решила «вести работу» среди не принявших санкций против России стран

Глава минфина Японии Судзуки решил «вести работу» среди не принявших санкций против РФ

Фото: Pixabay

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в ходе заседания парламентского комитета решил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 будет «вести работу» среди стран, не принявших санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в повестке встречи много вопросов, в том числе и ситуация на Украине. По словам министра, сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Однако в случае, если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки.

«Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН или был против», — заявил глава минфина.

Ранее Судзуки допустил, что Россия примет участие в министерской встрече «большой двадцатки», которая пройдет в онлайн-режиме. Глава японского Минфина отметил, что страна-председатель G20 Индонезия разослала приглашения всем странам, поэтому не исключено присутствие российских представителей.

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Марина Совина
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