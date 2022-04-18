В Японии допустили участие России в онлайн-встрече «большой двадцатки»

Министр финансов Японии Судзуки не исключил участия России в онлайн-встрече G20

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки допустил, что Россия примет участие в министерской встрече «большой двадцатки», которая пройдет в онлайн-режиме. Его слова приводит РИА Новости.

Глава японского Минфина отметил, что страна-председатель G20 Индонезия разослала приглашения всем странам, поэтому не исключено присутствие российских представителей.

«Что касается того, как каждая из стран будет действовать, то есть такая информация, что российский министр финансов будет участвовать в режиме онлайн. Я слышал такую информацию», — указал Судзуки в ходе заседания парламентского комитета.

Министр добавил, что всеми деталями занимается Индонезия, у нее регистрируется каждая страна, поэтому Япония не может высказываться относительно перспектив участия того или иного государства, в том числе России или Китая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в вопросе участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии Кремль будет ориентироваться на позицию организаторов мероприятия.

До этого министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что представители США не будут проводить встречи с российскими делегатами в рамках саммита G20 в Индонезии, а также отказываются участвовать в мероприятиях, на которых будут присутствовать россияне.

