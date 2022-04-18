Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Японии допустили участие России в онлайн-встрече «большой двадцатки»

Министр финансов Японии Судзуки не исключил участия России в онлайн-встрече G20
Сюнъити Судзуки

Сюнъити Судзуки. Фото: Yoshio Tsunoda/ Globallookpress.com

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки допустил, что Россия примет участие в министерской встрече «большой двадцатки», которая пройдет в онлайн-режиме. Его слова приводит РИА Новости.

Глава японского Минфина отметил, что страна-председатель G20 Индонезия разослала приглашения всем странам, поэтому не исключено присутствие российских представителей.

Материалы по теме:
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022
Между нами снова лед. Россия отказалась от мирных переговоров с Японией. Почему в Токио призывают готовиться к войне?
Между нами снова лед.Россия отказалась от мирных переговоров с Японией. Почему в Токио призывают готовиться к войне?
29 марта 2022

«Что касается того, как каждая из стран будет действовать, то есть такая информация, что российский министр финансов будет участвовать в режиме онлайн. Я слышал такую информацию», — указал Судзуки в ходе заседания парламентского комитета.

Министр добавил, что всеми деталями занимается Индонезия, у нее регистрируется каждая страна, поэтому Япония не может высказываться относительно перспектив участия того или иного государства, в том числе России или Китая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в вопросе участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии Кремль будет ориентироваться на позицию организаторов мероприятия.

До этого министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что представители США не будут проводить встречи с российскими делегатами в рамках саммита G20 в Индонезии, а также отказываются участвовать в мероприятиях, на которых будут присутствовать россияне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германия раскрыла планы об отказе от российского газа
В порту Мариуполя заметили два грузовых судна
Ведущий «Би-би-си» захотел чихнуть в прямом эфире и рассмешил зрителей
Российские биологи решили выявлять рак с помощью цифрового алгоритма
В России сократят производство упаковочного картона
В России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке
Запад уличили в намерении объявить об искусственном дефолте в России
В Китае зафиксировали рекордные значения мировых цен на биржевые товары
Футболист клуба РПЛ порассуждал о проблемах с зарплатами
В Колумбии задержали главаря крупнейшего наркокартеля по кличке Проклятый Патрик
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.