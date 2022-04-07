Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Песков высказался об участии Путина в саммите G20

Песков заявил, что участие Путина в саммите G20 зависит от позиции организаторов

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В вопросе участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии Кремль будет ориентироваться на позицию организаторов мероприятия. Об этом высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Москва определит, участвовать или нет в саммите, в зависимости от развития ситуации. Песков заявил, что это мероприятие — «очень важный участок работы в рамках "двадцатки"».

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что представители США не будут проводить встречи с российскими делегатами в рамках саммита G20 в Индонезии, а также отказываются участвовать в мероприятиях, на которых будут присутствовать россияне.

6 апреля стало известно, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20. Именно Индонезия в 2022 году председательствует в Большой двадцатке. Саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Барщевский предупредил о колоссальном росте коррупции в России
Стало известно о добровольной сдаче оружия бывшими бойцами теробороны в Херсоне
Россияне массово заинтересовались переездом в Испанию
Мишустин выступил с призывом к депутатам Госдумы
В Москве проведут усиленный рейд среди водителей каршеринга
Мишустин заявил о серьезности санкций
Валерия рассказала о перевоспитании ушедшей из дома дочери
Мишустин рассказал об ограблении России «пиратами»
Россиян предупредили об опасностях весеннего солнца
Диетолог назвал эффективные домашние упражнения для худеющих
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.