Песков высказался об участии Путина в саммите G20

Песков заявил, что участие Путина в саммите G20 зависит от позиции организаторов

В вопросе участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии Кремль будет ориентироваться на позицию организаторов мероприятия. Об этом высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Москва определит, участвовать или нет в саммите, в зависимости от развития ситуации. Песков заявил, что это мероприятие — «очень важный участок работы в рамках "двадцатки"».

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что представители США не будут проводить встречи с российскими делегатами в рамках саммита G20 в Индонезии, а также отказываются участвовать в мероприятиях, на которых будут присутствовать россияне.

6 апреля стало известно, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20. Именно Индонезия в 2022 году председательствует в Большой двадцатке. Саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.